Tradisjonell stil møter moderne, smarte belysningsfunksjoner med Philips Hue justerbar hvit og farget mignon-pære. Få varmt-til-kjølig hvitt lys og millioner av uttrykksfulle farger for å skape den perfekte atmosfæren i hjemmet. Svært lav dimming lar deg dimme lyspæren helt ned til 0,2 %, samtidig som fargene forblir stabile på alle dimmenivåer. Den nyeste generasjonen av denne elegante lyspæren med tolagsdesign byr på nye og forbedrede funksjoner – blant annet fullspektret dagslys som gir en naturlig dagslysfølelse i hjemmet. Slapp av i varme nyanser fra en sommersolnedgang, eller få energi med hvittoner fra en frisk vinterhimmel. Chromasync sørger for at de 16 millioner fargene gjengis helt likt på tvers av flere lyspærer, uten fargeavvik. Lyspæren er nå 40 % mer energieffektiv enn forrige generasjon, og Matter‑kompatibilitet gir sømløs tilkobling til andre smarthjemenheter. Få tilgang til enda flere funksjoner med Hue Bridge.

Opptil 500 lumen

Fullspektret dagslys (1000-20000K)

Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke

Chromasync™ presisjonsfargematching

App- og stemmestyring