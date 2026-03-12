B39 Mignon – E14 LED-smartpære
Nåværende pris er 749,00 kr
Nåværende pris er 749,00 kr
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Om B39 Mignon – E14 LED-smartpære
Tradisjonell stil møter moderne, smarte belysningsfunksjoner med Philips Hue justerbar hvit og farget mignon-pære. Få varmt-til-kjølig hvitt lys og millioner av uttrykksfulle farger for å skape den perfekte atmosfæren i hjemmet. Svært lav dimming lar deg dimme lyspæren helt ned til 0,2 %, samtidig som fargene forblir stabile på alle dimmenivåer. Den nyeste generasjonen av denne elegante lyspæren med tolagsdesign byr på nye og forbedrede funksjoner – blant annet fullspektret dagslys som gir en naturlig dagslysfølelse i hjemmet. Slapp av i varme nyanser fra en sommersolnedgang, eller få energi med hvittoner fra en frisk vinterhimmel. Chromasync sørger for at de 16 millioner fargene gjengis helt likt på tvers av flere lyspærer, uten fargeavvik. Lyspæren er nå 40 % mer energieffektiv enn forrige generasjon, og Matter‑kompatibilitet gir sømløs tilkobling til andre smarthjemenheter. Få tilgang til enda flere funksjoner med Hue Bridge.
- Opptil 500 lumen
- Fullspektret dagslys (1000-20000K)
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- Chromasync™ presisjonsfargematching
- App- og stemmestyring
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103099242
Lyskildens egenskaper
- Form
- Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel
- E14
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- PC
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 5 % <H<95 % (ikke-kondenserende)
- Driftstemperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Velg farge
- Ja
- Skifter farge (LED)
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- LED følger med
- Ja
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 195
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 135
Diverse
- Spesielt designet for
- Stemning, Soverom, Spisestue, Funksjonell, Gang, Hjemmekontor, Arbeidsrom, Barnerom, Kjøkken, Stue
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103099242
- Nettovekt
- 0,04 kg
- Bruttovekt
- 0,08 kg
- Høyde
- 174 mm
- Lengde
- 55 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004295301
Informasjon
- EAN
- 8721103099242
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,2 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL)
- D
- Effektforbruk
- 3,7 W
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 4
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 39 mm
- Total lengde
- 117 mm
- Total bredde
- 39 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 500
- Kompatibel med Philips Hue-enheter som kan dimmes
- Yes
- Diameter
- 39 mm
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Farget og hvitt lys (RGBW)
- Energiklassen til inkludert lyskilde
- D
- Armatur/sokkel
- E14
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Ikke aktuelt
- EPREL-registreringsnummeret er:
- 2480948
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Fuktig område, Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
Lyspæren
- Referansekontrollinnstilling*
- 4000 K; via Hue app scene “Cool bright”
- Diameter
- 39 mm
- Form
- Bulb
- Høyde
- 117 mm
- Inngangsspenning
- 220V-240V
- Lysmengde
- Hvitt og farget lys
- Effektfaktor
- 0.5
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
- Wattstyrke tilsvarende
- 40 W
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Stemmeassistenter
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 48 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig