Værbestandig (IP65)

Denne utendørslampen fra Philips Hue er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre ytelsen. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vannsprut. Denne lampen er utformet med IP65: noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut med lavt trykk. Den har høyere nivå av beskyttelse enn IP44 og brukes ofte når lamper nær bakken eller krevere høyere beskyttelse grunnet visse utendørsforhold.