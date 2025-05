Bland det funksjonelle og stemningsfulle med én lysarmatur

Philips Hue Centris kombinerer form og funksjon i en taklampe med midtstilt lysarmatur og individuelle spotter som kan vinkles hver for seg og lyse opp ulike deler av rommet. Velg én av de millioner av fargene eller en nyanse av varmt til kjølig hvitt lys – eller angi en spesifikk nyanse for hvert av Centris' lys for å få et livlig og unikt resultat.