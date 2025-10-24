Én lyspære med E27-sokkel
Sett farge på hjemmet ditt med denne intelligente E27 fargede lyspæren. Med 16 millioner farger å velge mellom, kan dette lyset gi hjemmet ditt en ny personlighet. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til intelligente funksjoner og lysstyring.
Nåværende pris er 59,95 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Hue Bridge kreves
- 1 x E27-pære
- Hvitt og farget lys
- Kan dimmes
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
62x110