Ensis pendel
Den slanke Ensis-pendelen med opp/ned-lys gjør det enkelt å kombinere funksjonell og stemningsskapende belysning. Lampen kan brukes separat eller inngå i det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge.
Nåværende pris er 4429,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Integrert LED
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Aluminium