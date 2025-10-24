Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Ensis pendel

Ensis pendel

Den slanke Ensis-pendelen med opp/ned-lys gjør det enkelt å kombinere funksjonell og stemningsskapende belysning. Lampen kan brukes separat eller inngå i det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Integrert LED
  • Direkte styring via Bluetooth
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
