Support
White rectangular pendant light with matte finish, suspended by two wires, emitting a subtle pink glow along the underside.

Ensis pendel

Den slanke Ensis-pendelen med opp/ned-lys gjør det enkelt å kombinere funksjonell og stemningsskapende belysning. Lampen kan brukes separat eller inngå i det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Integrert LED
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Aluminium

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay