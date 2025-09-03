* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Essential starter kit: 2 E27-smartlyspærer (806 lm)
Tre inn i en verden av smartbelysning med Philips Hue Essential starter kit, med to lyspærer i fullfarge og justerbart hvitt lys som enkelt kan justeres fra varmt og koselig til kjølig hvitt lys. Sett den perfekte stemningen med jevn dimming, millioner av farger og et bibliotek med lysscener designet av ekspertene våre – eller lag ditt eget! Koble til den medfølgende Hue Bridge for å dra nytte av den endeløse listen med funksjoner. Styr ved hjelp av stemmen, appen eller et hvilket som helst smarttilbehør.
- Opptil 806 lumen
- Varmt til kjølig hvitt (2200–6500K)
- Kan dimmes til 2 % lysstyrke
- Essential color light
- Hue Bridge included
Styr belysningen med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.
Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning
Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.
Skap den rette stemningen med mykt hvitt lys
Hue lyspærer og lamper avgir et mykt hvitt lys. Disse intelligente lyskildene kan dimmes fra skarpt dagslys til dempet nattlys, og fylle hjemmet med akkurat den mengden av varmt lys du trenger.
Lek deg med farget smartbelysning
Det er ingen begrensning med Philips Hue: Med over 16 millioner farger kan du forvandle hjemmet ditt til det perfekte festlokalet, skape en levende godnatthistorie og mye mer. Bruk forhåndsinnstilte, fargede lysscener for å fremkalle følelsen av sommeren når du ønsker, eller bruk ditt eget bilde for å gjenoppleve et spesielt minne.
Automatiseringshub for smarthjem: Hue Bridge
Hue Bridge er en viktig i det smarte belysningssystemet Philips Hue. Hue Bridge er selve hjernen i systemet, og kommuniserer med både de smarte lyspærene dine og Hue-appen for å sikre at alt fungerer sammen, i tillegg til å aktivere automatiseringsfunksjonene i smarthjem som planleggingsrutiner og tidsstyring.
