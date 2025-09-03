Support
Essential starter kit: 3 stk. GU10-lyspærer (345 lm) + dimmer

Tre inn i en verden av smartbelysning med Philips Hue Essential starter kit, med tre lyspærer i fullfarge og justerbart hvitt lys som enkelt kan justeres fra varmt og koselig til kjølig hvitt lys. Sett den perfekte stemningen med jevn dimming, millioner av farger og et bibliotek med lysscener designet av ekspertene våre – eller lag ditt eget! Koble til den medfølgende Hue Bridge for å dra nytte av den endeløse listen med funksjoner. Styr ved hjelp av stemmen, appen eller et hvilket som helst smarttilbehør.

Høydepunkter

  • Opptil 345 lumen
  • Varmt til kjølig hvitt (2200–6500K)
  • Kan dimmes til 2 %​ lysstyrke
  • Hue Bridge included
  • Dimmer switch included
Styr belysningen med stemmen*

Styr belysningen med stemmen*

Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning

Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.

Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme

Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme

Hue-appen gir deg komplett kontroll over lysene, også når du ikke er hjemme. Slå av og på lysene eksternt bare ved å bruke appen for å sikre at hjemmet alltid lyser slik du vil ha det.

Synkroniser mediene med smarte lys

Synkroniser mediene med smarte lys

Løft underholdningen til nye høyder ved å synkronisere det som skjer på TV-skjermen, eller rytmen fra musikkanlegget til smartbelysningen din.* Velg måten du vil synkronisere lysene til film, musikk (inkludert med vår Spotify-integrasjon!), TV-programmer eller spill på, og se når de fargekompatible lysene i underholdningsområdet ditt reagerer. *Hue Bridge kreves 

Enkel, trådløs installasjon

Enkel, trådløs installasjon

Den batteridrevne, trådløse designen av Hue Dimmer switch gjør at du kan montere den hvor som helst med det medfølgende teipen. Ta ut bryteren fra veggplaten og bruk den som fjernbetjening, eller fest den på en hvilken som helst magnetisk overflate.

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    50 x 55

Design og utseende

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Bryteren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

