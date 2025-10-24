Bare på Philips-Hue.com
Festavia-lyslenker
Med 250 smarte mini-lysdioder langs en 20-meters ledning, er Festavia-lyslenker den perfekte dekorasjonen til innendørs og utendørs bruk. Lag en fargegradient langs hele lyslenken, eller bruk én farge og få et mer tradisjonelt utseende.
Nåværende pris er 1679,00 kr
Høydepunkter
- 250 fargede smartLED
- 20 meter ledning
- Svart ledning
- Strømforsyning inkludert
- Kun til innendørs bruk
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer