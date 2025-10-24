GU10 - spotter - 2-pakning
Skap øyeblikkelig den rette stemningen hvor som helst i hjemmet med disse to smarte GU10-lyskildene, som skinner i millioner av nyanser av hvitt og farget lys og passer til de fleste standard spotlight-armaturer.
Nåværende pris er 1269,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Hvitt og farget lys
- Umiddelbar styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x58