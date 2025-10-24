Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance GU10 - spotter - 2-pakning

GU10 - spotter - 2-pakning

Skap øyeblikkelig den rette stemningen hvor som helst i hjemmet med disse to smarte GU10-lyskildene, som skinner i millioner av nyanser av hvitt og farget lys og passer til de fleste standard spotlight-armaturer.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke G

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Hvitt og farget lys
  • Umiddelbar styring via Bluetooth
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
