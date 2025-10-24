Innfelt Centura-spotlight
Bruk Hue Centura for å skape ønsket stemning med 16 millioner farger. Ideelt til stue og soverom. Styr lyset direkte via Bluetooth i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene.
Nåværende pris er 819,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Syntetiske materialer