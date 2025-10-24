Innfelt Xamento-spotlight
Gjør hverdagen litt mer interessant med Xamento nedfelt downlight i svart, som lyser i millioner av farger med smarte lys. Med en IP44-klassifisering og moderne design passer belysningen inn i ethvert baderomsinteriør.
Nåværende pris er 929,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- 1 x GU10-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer