Liane-vegglampe
Liane-vegglampen har en slank design og en indirekte lyseffekt som setter et moderne preg på interiøret. Skap perfekt stemning med en hvilken som helst nyanse av hvitt eller farget lys. Lampen kan brukes separat eller inngå i det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge.
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Aluminium