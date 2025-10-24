Salg
Signe gulvlampe
Signe-gulvlampen er et moderne designinnslag som gir deg mulighet til å skape stemning med 16 millioner farger og varmt til kjølig hvitt lys. Lampen kan brukes separat eller inngå i det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge.
Nåværende pris er 2092,30 kr, opprinnelig pris er 2989,00 kr
Høydepunkter
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Aluminium