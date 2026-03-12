Slankt innfelt lys, 90 mm

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Slankt innfelt lys, 90mm
På lager
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Om Slankt innfelt lys, 90 mm

Takket være den tynne profilen kan du bruke de innfelte Philips Hue Slim-lampene som downlights i alle rom i hjemmet – for eksempel i rom med undertak. Med den brede spredningsvinkelen og den høye lumeneffekten kan du lyse opp enda større områder.

  • Justerbart hvitt og farget lys
  • Chromasync™ presisjonsfargematching
  • 1000 lumen
  • Vannbestandig, fuktsikker (IP44)
  • Hue Bridge- og Bluetooth-tilkobling
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