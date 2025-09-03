Få superkraftige smartbelysningsfunksjoner med Bridge Pro. Den er utstyrt med en ny brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og AI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Plasser de medfølgende Play light bars rundt underholdningsområdet for å gjøre TV og spilling mer oppslukende.