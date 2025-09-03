Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Startpakke: 3 E27-smartpærer + Dimmer switch + Bridge Pro

Nyhet

Startpakke: 3 E27-smartpærer + Dimmer switch + Bridge Pro

Få superkraftige smartbelysningsfunksjoner med Bridge Pro. Den er utstyrt med en ny brikke som er i stand til å kjøre kompliserte algoritmer og AI-drevne funksjoner, og den er raskere og sterkere enn noensinne. Legg til farge til ethvert rom med de medfølgende fargekompatible lyspærene og praktisk kontroll med den medfølgende bryteren.

Sokkel

Lysfarge

Modell

Pakning

Form

Høydepunkter

  • Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
  • Bruk lys som bevegelsessensorer med MotionAware™
  • Gir deg surroundbelysning med Hue Sync og innebygd sikkerhet
  • Hue White Ambiance + 16 millioner farger
  • Praktisk kontroll som kan tilpasses
Se alle produktspesifikasjonene
Finn en produktmanual

Zigbee-sikkerhet

Zigbee-sikkerhet

Ditt personvern er vår prioritet. Zigbee og Philips Hue forhindrer uautorisert tilgang til smartlyssystemet ditt.

Kontroll over hele hjemmet fra hvor som helst

Kontroll over hele hjemmet fra hvor som helst

Hue Bridge og Hue Bridge Pro gir deg tilgang til smarthjemsystemet fra hvor som helst via Hue-appen. Styr lysene, motta sikkerhetsvarsler – eller bare konfigurer systemet til å kjøres etter en tidsplan med automatiseringer.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Med denne spennende nye funksjonen som er eksklusiv for Hue Bridge Pro, kan belysningssystemet intuitivt reagere på bevegelsene dine rundt i hjemmet. Ved å bruke minst 3 lyskilder i samme rom kan du opprette et bevegelsesområde som registrerer tilstedeværelse og utløser eventuelle lyskilder du tildeler til det. Du trenger ingen egen bevegelsessensor!

Mer kapasitet, raskere prosessor

Mer kapasitet, raskere prosessor

Sammenlignet med Hue Bridge har Hue Bridge Pro tre ganger så stor kapasitet, støtte for over 150 lys, over 50 tilbehør, 500 scener og fem ganger raskere svartider med nye Hue Chip Pro.   

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    60 x 110

Design og utseende

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Bryteren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

