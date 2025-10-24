Startsett: 2 stk. E27 smartlyspærer (800)
Skap stemningslys i alle rom med startsettet Philips Hue White og Color Ambiance E27. Koble til Hue Bridge (medfølger) for å få tilgang til en uendelig rekke funksjoner. Styres med appen, stemmen eller annet smart tilbehør.
Nåværende pris er 44,99 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Opptil 800 lumen*
- Hvitt og farget lys
- Hue Bridge inkludert
- Smart styring
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x110