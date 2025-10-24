Salg
Startsett: 3 stk. E27 lyspærer (800) + dimmer
Skap stemningslys i alle rom med startsettet Philips Hue White og Color Ambiance E 27. Koble til Hue Bridge (medfølger) for å få tilgang til en uendelig rekke funksjoner. Styres med appen, stemmen eller bryterne som følger med.
Nåværende pris er 1553,30 kr, opprinnelig pris er 2219,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Opptil 800 lumen*
- Hvitt og farget lys
- Hue Bridge inkludert
- Med Hue Dimmer switch
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x110