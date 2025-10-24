Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Startsett: 3 stk. GU10 spotter + Smart button

Startsett: 3 stk. GU10 spotter + Smart button

Gi ekstra farger til alle rom med startsettet Philips Hue White and Color Ambiance GU10. Hvis du kobler til den medfølgende Hue Bridge, får du tilgang til en rekke funksjoner. Styres med appen, stemmen eller den medfølgende Hue Smart Button.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke G

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge aktivert
  • Hvitt og farget lys
  • Hue Bridge inkludert
  • Styres med app eller stemmen*
  • Smart button medfølger
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    50x58

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Bryteren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay