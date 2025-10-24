Startsett: 3 stk. GU10 spotter + Smart button
Gi ekstra farger til alle rom med startsettet Philips Hue White and Color Ambiance GU10. Hvis du kobler til den medfølgende Hue Bridge, får du tilgang til en rekke funksjoner. Styres med appen, stemmen eller den medfølgende Hue Smart Button.
Nåværende pris er 2189,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Hue Bridge aktivert
- Hvitt og farget lys
- Hue Bridge inkludert
- Styres med app eller stemmen*
- Smart button medfølger
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x58