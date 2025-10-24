Support
Argenta plate spiral ceiling spotlight in cylindrical shape, aluminum finish, features adjustable heads with visible pink light.

Trippelt Argenta-spotlight

Bruk Hue Argenta for å skape ønsket stemning. Ideelt til omgivelses- og aksentbelysning i stue og soverom. Styr lyset direkte via Bluetooth i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle de smarte belysningsfunksjonene.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Inkluderer GU10 LED-pære
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Aluminium

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay