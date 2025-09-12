Turaco utendørs vegglampe

Lys opp inngangspartiene, terrassen og hagemurene dine med justerbart hvitt og farget lys med Turaco utendørs vegglykt. Ta med et spredt, funksjonelt lys til utendørsaktiviteter, eller sett lykten til en hvilken som helst farge for å skape en vakker atmosfære for utendørs bespisning. Styr Turaco uanstrengt med Hue app og smartassistenter ved hjelp av en Hue Bridge eller Bridge Pro. Zigbee-nettverkstilkobling med en Bridge betyr ingen uautorisert tilgang til smartbelysningssystemet ditt. Matter-kompatibilitet muliggjør enklere og sømløs integrering med enheter fra andre merker. Pakken inneholder veggplugger og skruer for montering.

Høydepunkter

  • Justerbart hvitt og farget lys
  • A60-lyspære med lumeneffekt på 1100 følger med
  • App og talekontroll
  • Zigbee- og Matter-kompatibel
  • Veggplugger og skruer inkludert
Værbestandig (IP44)

Denne utendørslampen fra Philips Hue er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre ytelsen. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vannsprut. Denne lampen er utformet med IP44: noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almennbelysning.

Krever en Philips Hue Bridge

Koble Philips Hue-lyspærene til bridge for å styre lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips Hue-appen. Eller styr Philips Hue-lyskildene med Philips Hue-dimmeren, som kan brukes til å slå av/på og dimmefunksjonalitet.

Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Produktene er laget spesielt for utendørs bruk. Vi bruker materialer i høy kvalitet for å sikre den beste ytelsen og for å optimere radiofrekvensen ved utendørs forhold.

Smart styring - hjemme og på farten

Lys opp utendørs og se hva som skjer på utsiden. Ved å koble utendørslysene til Hue bridge kan du kontrollere dem slik du ønsker. Våre fjernkontrollalternativer for innendørs Philips Hue-appen eller bruk stemmen (Amazon Alexa, Apple HomeKit eller Google assistent) til å styre lysene ute. Du kan angi lysplaner for å etterligne din tilstedeværelse. Kontroller utendørsbelysningen fra komforten av hjemmet eller fra et annet sted.

Gjør bakgården din vakker med utendørs belysning

Gi hagen din sjansen til å skinne like flott som hjemmet ditt. Over 16 millioner farger og 50 000 nyanser med varmt og kjølig hvitt lys gir deg mulighet til å dekorere hagen og gårdsplassen på samme måte som innsiden, for eksempel ved å lyse opp en gangvei eller rette et spotlys mot favorittdelen av terrassen din.

Angi de tidsinnstillingene som passer deg

Nyt lengre kvelder ute, gjør ferdig hagearbeidet, eller bare bær ut søpla etter solnedgang. Philips hue-belysningen aktiveres automatisk i forhold til tidsinnstillinger eller ved å følge soloppgangen og solnedgangen. Og selvfølgelig kan du også slå av eller dempe lysene på denne måten. Du trenger aldri mer å bekymre deg for om du har latt noen lys stå på.

La belysningen ønske deg velkommen hjem

Opplev komforten av at lysene slår seg på automatisk når du kommer hjem og slår seg av når du forlater huset. Pakk ut bilen, gå inn i huset, alt med komforten av riktig lys. Bare sett Hue-appen til hjemme- eller borte-modus for å slå på alle lysene, eller la geolocation gjøre det for deg, uten å måtte røre en knapp. Det er enkelt og greit.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Antrasitt

  • Materiale

    Aluminium

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

