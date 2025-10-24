Xamento Bathroom innfelt spotlight (trepakning)
Med et moderne design, millioner av farger med smarte lys og IP44-klassifisering, passer tre nedfelte 22 cm Xamento-downlights i svart inn i ethvert baderomsinteriør. Gjør hverdagen litt mer interessant, eller dim lyset og slapp av.
Nåværende pris er 2539,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- 3 x GU10-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer