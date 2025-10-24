Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Xamento Bathroom innfelt spotlight (trepakning)

Xamento Bathroom innfelt spotlight (trepakning)

Med et moderne design, millioner av farger med smarte lys og IP44-klassifisering, passer tre nedfelte 22 cm Xamento-downlights i svart inn i ethvert baderomsinteriør. Gjør hverdagen litt mer interessant, eller dim lyset og slapp av.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • 3 x GU10-pære
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Syntetiske materialer

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

