B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue White B39 Mignon – E14 LED-smartpære
Midlertidig utsolgt

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Om B39 Mignon – E14 LED-smartpære

Tradisjonell stil møter moderne, smarte belysningsfunksjoner med Philips Hue varmhvit mignon-pære. Få mykt, varmhvitt lys som skaper den perfekte atmosfæren i hjemmet. Lav dimming lar deg dimme lyspæren ned til 2 % av total lysstyrke, for en myk glød. Lyspæren er nå mer energieffektiv enn forrige generasjon, og Matter‑kompatibilitet gir sømløs tilkobling til andre smarthjemenheter. Få enkel styring via Hue-appen eller med talekommandoer ved hjelp av en smartassistent. Få enda flere smartlysfunksjoner med Hue Bridge – styring når du ikke er hjemme, automatiseringer og etterligning av tilstedeværelse.

  • Opptil 470 lumen
  • Mykt varmthvitt lys
  • Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
  • App- og stemmestyring
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