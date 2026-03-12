B39 Mignon – E14 LED-smartpære
Nåværende pris er 259,00 kr
Nåværende pris er 259,00 kr
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Om B39 Mignon – E14 LED-smartpære
Tradisjonell stil møter moderne, smarte belysningsfunksjoner med Philips Hue varmhvit mignon-pære. Få mykt, varmhvitt lys som skaper den perfekte atmosfæren i hjemmet. Lav dimming lar deg dimme lyspæren ned til 2 % av total lysstyrke, for en myk glød. Lyspæren er nå mer energieffektiv enn forrige generasjon, og Matter‑kompatibilitet gir sømløs tilkobling til andre smarthjemenheter. Få enkel styring via Hue-appen eller med talekommandoer ved hjelp av en smartassistent. Få enda flere smartlysfunksjoner med Hue Bridge – styring når du ikke er hjemme, automatiseringer og etterligning av tilstedeværelse.
- Opptil 470 lumen
- Mykt varmthvitt lys
- Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke
- App- og stemmestyring
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103099600
Lyskildens egenskaper
- Form
- Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel
- E14
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- PC
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 5 % <H<95 % (ikke-kondenserende)
- Driftstemperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Velg farge
- Nei
- Integrert LED
- Ja
- LED følger med
- Ja
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 270
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Fargetemperatur
- 2700 K
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 121
Diverse
- Spesielt designet for
- Stemning, Soverom, Spisestue, Funksjonell, Gang, Hjemmekontor, Arbeidsrom, Barnerom, Kjøkken, Stue
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103099600
- Nettovekt
- 0,03 kg
- Bruttovekt
- 0,07 kg
- Høyde
- 174 mm
- Lengde
- 55 mm
- Bredde
- 72 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004295901
Informasjon
- EAN
- 8721103099600
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,2 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL)
- E
- Effektforbruk
- 3,9 W
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 4
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 38 mm
- Total lengde
- 104 mm
- Total bredde
- 38 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 470
- Kompatibel med Philips Hue-enheter som kan dimmes
- Yes
- Diameter
- 38 mm
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Varmt hvitt lys
- Energiklassen til inkludert lyskilde
- E
- Armatur/sokkel
- E14
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Ikke aktuelt
- Lumen på 2700 K
- 470
- EPREL-registreringsnummeret er:
- 2505907
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Fuktig område, Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
Lyspæren
- Referansekontrollinnstilling*
- 4000 K; via Hue app scene “Cool bright”
- Diameter
- 38 mm
- Form
- Bulb
- Høyde
- 104 mm
- Inngangsspenning
- 220V-240V
- Lysmengde
- Mykt hvitt lys
- Effektfaktor
- 0.6
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
- Wattstyrke tilsvarende
- 40 W
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Stemmeassistenter
- Amazon Alexa, Google Assistent, Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 48 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig