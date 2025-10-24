Salg
Fuzo utendørs innfelt lys
Nå kan du utvide Hue utendørs. Fuzo innfelt lys kan kobles til din eksisterende Hue bridge for å få alle funksjonene slik som kontroll og planlegging av hjemmet når du er ute. Belysningen ønsker deg velkommen hjem med høy lysytelse. Hue bridge ikke inkludert.
Nåværende pris er 1295,20 kr, opprinnelig pris er 1619,00 kr
Høydepunkter
- White
- Hue Bridge kreves
- Integrert LED
- Varmhvitt lys (2700 K)
- Strømdrevet
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall