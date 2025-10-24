Salg
Fuzo utendørs sokkellys
Nå kan du utvide Hue utendørs. Fuzo-sokkellyset kan kobles til din eksisterende Hue bridge for å nyte alle funksjonene slik som kontroll og planlegging av hjemmet når du er ute. Det ønsker deg velkommen med høy lysproduksjon. Hue bridge ikke inkludert.
Nåværende pris er 1063,20 kr, opprinnelig pris er 1389,00 kr
Høydepunkter
- White
- Hue Bridge kreves
- Integrert LED
- Varmhvitt lys (2700 K)
- Strømdrevet
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall