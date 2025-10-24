1-pakning A60 B22 Filament Standard
Med denne dimbare LED-pæren med spiralformet glødetråd og B22-base gir du standardlyspærene dine en klassisk stil. Lyspærer med glødetråd er klassiske og moderne på same tid – de kan dimmes, skrus opp i lysstyrke og gjøre alt det som andre smartpærer kan.
Energimerke G
Høydepunkter
- White glødetråd
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Vintage-lyspære med mykt, hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
113x2