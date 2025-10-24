Support
Nærbilde av fronten på Hue White glødetråd 1-pakning A60 B22 Filament Standard

1-pakning A60 B22 Filament Standard

Med denne dimbare LED-pæren med spiralformet glødetråd og B22-base gir du standardlyspærene dine en klassisk stil. Lyspærer med glødetråd er klassiske og moderne på same tid – de kan dimmes, skrus opp i lysstyrke og gjøre alt det som andre smartpærer kan.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Energimerke G

Høydepunkter

  • White glødetråd
  • Bluetooth-aktivert
  • Hue Bridge aktivert
  • Vintage-lyspære med mykt, hvitt lys
  • Direkte styring via Bluetooth
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    113x2

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay