1-pakning G125 B22 Filament Rund
Denne runde LED-lyspæren med spiralformet glødetråd gir et unikt stilinntrykk. Den klassiske designen kombineres med en moderne funksjonalitet, som betyr at den kan dimmes, skrus opp i lysstyrke og gjøre alt det som andre smartpærer kan.
Energimerke G
Høydepunkter
- White glødetråd
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Vintage-lyspære med mykt, hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
190x5