ST64 Edison - E27 lyspære
Den langstrakte formen og det klassiske uttrykket gjør denne Bluetooth-kompatible LED-pæren med spiralformet glødetråd til et naturlig blikkfang. Den klassiske designen kombineres med en moderne funksjonalitet, som betyr at glødetrådpæren kan dimmes, skrus opp i lysstyrke og gjøre alt det som andre smartpærer kan.
Nåværende pris er 224,25 kr, opprinnelig pris er 329,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White glødetråd
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Vintage-lyspære med mykt, hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x135