Den langstrakte formen og det klassiske uttrykket gjør denne Bluetooth-kompatible LED-pæren med spiralformet glødetråd til et naturlig blikkfang. Den klassiske designen kombineres med en moderne funksjonalitet, som betyr at glødetrådpæren kan dimmes, skrus opp i lysstyrke og gjøre alt det som andre smartpærer kan.