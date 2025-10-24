ST72 Edison - E27 lyspære
Denne Bluetooth-kompatible ST72-pæren er den største versjonen av den langstrakte formen i Edison-stil. Med spiralformet glødetråd og elegant ravgult belegg er den et eksempel på klassisk design i moderne innpakning. Kombiner med Bluetooth-kontroller eller par den med en Hue Bridge for å få tilgang til flere smarte belysningsfunksjoner.
Nåværende pris er 469,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White glødetråd
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Vintage-lyspære med mykt, hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
73x171