Kosipo med 2 spotter, svarte + 2 fargede GU10-pærer
Pakkeprisen er 2178,94 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2421,04 kr
Pakkeprisen er 2178,94 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2421,04 kr
Salg
På lager
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Om Kosipo med 2 spotter, svarte + 2 fargede GU10-pærer
Lys opp rommet ditt med Philips Kosipo med 3 spotter i svart, utstyrt med smarte Hue GU10-pærer med farge. Stilig og energieffektiv.
- Øyeblikkelig trådløs dimming
- Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
- Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874480
Produktinformasjon
- Spot til tak og vegger Kosipo-spotlys til tak/vegg, 3 stk.
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- Hue White and color ambiance GU10 – smart spotlight – (3-pakning)
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