Lys opp rommet ditt med Philips Kosipo med 3 spotter i svart, utstyrt med smarte Hue GU10-pærer med farge. Stilig og energieffektiv.

Øyeblikkelig trådløs dimming

Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge

Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe