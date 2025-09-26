Philips Hue lysstriper – lysere, mer fremtredende og bedre enn noensinne.
Banebrytende teknologi møter fleksibel design for å skape stemningsfull og funksjonell belysning som passer perfekt til ethvert rom.
- Chromasync™ presisjonsfargeblanding
- Ultrasterkt, ekte hvitt lys
- Kan skjæres, utvides og gjenbrukes
Flux ultra-bright LED-strip 5 m
Få dekorativ og funksjonell belysning i én strip light! Dekk takene i ethvert innendørsrom med ultraklart, ekte hvitt lys for å hjelpe deg med å utføre daglige oppgaver. Lag en perfekt atmosfære med dristige og levende farger for fullstendig oppslukende hverdagsøyeblikk. Få en jevn fargegradient takket være Chromasync™-presisjonsfargeblanding. Fleksibel installasjon – kutt, bruk om igjen og forleng for å tilpasse strip light til ethvert rom. Få full kontroll, tilpasning og personlige lysscener med den prisbelønte Hue-appen og stemmestyring.
Størrelse
Nåværende pris er 1729,00 kr
Høydepunkter
- Tilpassbare scener og effekter
- Chromasync™ presisjonsfargeblanding
- Ultra-bright, ekte hvitt lys
- 4800 lumen
- Kan skjæres, utvides og gjenbrukes
Ofte kjøpt sammen
Lysbånd
Essential LED-strip 5m
699,00 kr
Runner med 3 spotter, svarte + Dimmer Switch + 3 hvite GU10-pærer
1940,48 kr
1746,43 kr
LIGHTSTRIPS
Flux LED-strip 5 m
1159,00 kr
Tilbehør
Tap dial switch mini
579,00 kr
Hue White
GU10 – smart spotlight
259,00 kr
LIGHTSTRIPS
Flux LED-strip forlengelse 2 m
469,00 kr
Taklamper
Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning
1729,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 4-pakning
699,00 kr
Hue
Dimmer switch
259,00 kr
Hue
Bridge Pro
1159,00 kr
Fornye hjemmet ditt med en fin linje av lys
Dekorer og løft ethvert innendørs rom
Velg mellom fargerike, stemningsskapende eller helt hvite fargetoner for å skape den perfekte atmosfæren med et spredt lys som dekker vegger, gulv og tak. Chomasync™-teknologi gir presisjon og konsistent fargeblanding for å skape sømløse fargegradienter i alle hjørner. Gjør rommet ditt personlig med vakre lysscener og dynamiske effekter som passer til enhver stemning og anledning. Klipp dem slik at de passer hvor som helst – fra hjørner til vegger, og tak til trapper.
Lysere og hvitere enn noensinne
Gjør hvert hjørne strålende med klart, ultralyst og ekte hvitt lys. Disse stripene er designet med dedikerte hvite og varmhvite LED-lys, og leverer de reneste og klareste hvittonene. Og med en ultrasterk lysstyrke på opptil 6000 lumen, vil du også nyte kraftig veggbelysning eller funksjonell belysning, som hjelper deg å fokusere på oppgaver eller komme deg videre med daglige aktiviteter. Få følelsen av naturlig dagslys innendørs med fullspektret dagslys. Nyt det bredeste spekteret av hvite toner, fra de varmeste gule tonene i en solnedgang til de kjøligste hvite nyansene i en blå vinterhimmel.
Overlegent lys, laget for å bli sett
OmniGlow-stripelyset gir den beste belysningsopplevelsen i sin klasse. Få en jevn og ensartet lyslinje med OmniGlow-teknologi og en spredende hylse som skjuler LED-spotter. OmniGlow er dristig nok til å skinne som lamper med rettet lys og bli midtpunktet i rommets design. Den overlegne lysstyrken gjør den perfekt til en arbeidslampe, mens den avanserte 16-biters brikken sørger for ultrajevne og naturlige dynamiske effekter som garantert vil gjøre ethvert innendørsrom ekstra oppslukende.
Ultimat, uanstrengt kontroll
Enten du vil sette en vakker lysscene, angi stemningsmatchende effekter eller bare kontrollere lysstripene dine – gjør alt uanstrengt med Hue appen eller stemmestyring. Integrer stripelysene med alle Philips Hue lamper, lyspærer og smartkontroller med en Hue Bridge Pro. Bridge Pro gir deg også full kontroll over stripelysene dine i hele hjemmet, hvor som helst i verden, og lar deg planlegge automatiseringer.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Farge(r)
Multi Color
Materiale
Silikon