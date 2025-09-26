Philips Hue utendørs stripelys – den morsomme og praktiske måten å få uteområdene dine til å skinne på. Banebrytende teknologi møter fleksibel design for å skape fargerike stemninger, spennende funksjoner og klart funksjonelt lys.
Flux utendørs LED-strip 10 m
Flux utendørs strip light forbedrer bakgårder, terrasser og verandaer med en levende og dekorativ atmosfære. Chromasync™-teknologi tilbyr presis fargematching for vakre gradienter. Skjul strip light for en indirekte veggbelysningseffekt for fasader, vegger og gjerder. Få klart, ekte hvitt lys i flere toner for praktisk utendørsbelysning. Lag tilpassede utebelysningsscener og dynamiske effekter som enkelt styres med Hue-appen eller talekommandoer med smartassistenter. Monteringen av værbestandig strip light er enkel – koble til et standarduttak med den medfølgende lavvolts strømforsyningen, eller integrer den med det eksisterende lavvoltsoppsettet.
Størrelse
Nåværende pris er 2879,00 kr
Høydepunkter
- Tilpassbare scener og effekter
- Chromasync™ presisjonsfargeblanding
- Klart og naturlig hvitt lys
- 3000 lumen
- App- og stemmestyring
Forvandle uterom med lys
Uansett om det regner eller skinner, når du fyller uterommet ditt med lys til alle årstider. Velg mellom livlige, stemningsfulle farger eller ekte hvite toner for å skape den perfekte stemningen ved å opplyse stier, terrasser og planter med lys. Chomasync™-teknologien gir presisjon og konsekvent fargeblanding for å skape sømløse fargeoverganger i hvert hjørne. Gjør tiden i bakgården magisk med tilpassbare lysscener og dynamiske effekter. Disse værbestandige stripelysene er designet for å passe til balkongrekkverk, takhyller på terrassen og trappetrinn på verandaen, og du kobler dem ganske enkelt til et strømuttak ved hjelp av den medfølgende lavvoltsstrømforsyningsenheten.
Fyll natten med klart, ekte hvitt lys
Opplev dagslys etter solnedgang med utendørs stripelys. Lys opp hagen, gård og uteplassen med rene hvite toner drevet av dedikerte hvite og varmhvite LED-lys. Disse stripelysene er perfekte for hagearbeid sent på kvelden, sport etter mørkets frembrudd eller forberedelser til grilling, og gir den ultimate funksjonelle belysningen for enhver utendørsoppgave. Uansett tid på døgnet vil din utendørs oase skinne klarere enn noensinne!
Lag en oase av neon
Bøy den, form den og elsk den. Neon utendørs lysremse med sitt fleksible design kan forvandle hagen eller gårdplassen din til et lekent paradis med sitt levende neonlys. Laget for å være iøynefallende, bruk det direkte lyset til å sette den ultimate stemningen, fra avslappede lounge-vibber til en fullskala dansefest under stjernene! Chromasync™-teknologi tilbyr presis fargetilpasning for å skinne vakre neongradienter på trær, planter, fontener og hagemurer. Værbestandig og enkel å installere – koble dette stripelyset til en vanlig stikkontakt ved hjelp av den medfølgende lavvoltsstrømforsyningen.
Få total og uanstrengt kontroll
Enten du vil sette opp en vakker lysscene til en fest i hagen, sette stemningsmatchende effekter til middag på terrassen, eller bare kontrollere stripelysene dine for å få unna oppgaver – kan du gjøre alt enkelt med Hue appen eller stemmestyring. Integrer utendørs stripelys med alle Philips Hue utendørslys ved hjelp av en Hue Bridge Pro. Bridge Pro gir deg også full kontroll over stripelysene dine i hele hjemmet, hvor som helst i verden, og lar deg planlegge automatiseringer.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Farge(r)
Multi Color
Materiale
Silikon