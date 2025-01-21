Gå inn i karakterens verden med en strålende fargerik, dristig oppslukende spillopplevelse.
- Laget for skjermer
- Bland flere ulike lysfarger
- Lett å installere selv
Salg
Play Gradient Lightstrip for PC
Få en gradient av reaktivt, fargerikt lys for spilloppsettet ditt! Fest Play gradient lightstrip på baksiden av 24"–27"-skjermen med de medfølgende brakettene. Begynn å synkronisere med Hue Sync-skrivebordsappen for å se handlingen på skjermen reflektert i lyset.
Lengde
Nåværende pris er 1037,40 kr, opprinnelig pris er 1729,00 kr
Høydepunkter
- Laget for skjermer på 24 til 27 tommer
- Inkluderer strømforsyning og fester
- Kombinerer hvitt og farget lys
- Krever Hue Bridge
En glorie av reaktivt lys
Styre med skrivebordsappen
Du kan bruke Hue Sync-skrivebordsappen for å synkronisere Hue Play gradient lightstrip for PC med innholdet på skjermen.
Lett å montere
Hue Play gradient lightstrip for PC kommer i tre størrelser for skjermoppsett med én eller tre skjermer, og inkluderer monteringsklips, slik at den er enkel å feste på baksiden av skjermen.
Bland flere ulike lysfarger
Fargene flyter naturlig inn i hverandre, smelter sammen og skinner mot veggen og gir en unik effekt bak skjermen.
1 Fungerer ikke med DRM-beskyttet innhold.
Stjernen i showet
Ultimate lysopplevelse
Få en sømløs gradient av rikt lys av høy kvalitet. Hver farge langs lysstripen flyter naturlig inn i hverandre, og skaper en unik effekt.
Laget for skjermer
Play gradient lightstrip monteres på baksiden av ditt enkelt- eller trippelskjermoppsett, og bøyer seg lett rundt hjørnene.
Sett fart i surroundbelysningen din
Når den brukes med andre fargekompatible Philips Hue-lys, slipper du løs kraften til surroundbelysning.
Lett å montere
Play gradient lightstrip kommer i tre størrelser for enkelt- og trippelskjermoppsett, og inkluderer monteringsklips, som gjør den enkel å feste på baksiden av skjermen.
Bland flere ulike lysfarger
Fargene flyter naturlig inn i hverandre, smelter sammen og skinner mot veggen for en unik effekt bak TV-en.
Tilpasse opplevelsen
Bytt modus, endre intensiteten og lag snarveier i appen for en personlig opplevelse hver gang du spiller.
