Start smartbelysningsreisen på en enkel måte med et startsett som inkluderer Philips Hue Flux LED-strip og Hue Bridge Pro smarthjemhub. Dekorer og lys opp hjemmet med de reneste tonene av hvitt lys og Chromasync™-presisjonsfargeblanding. Klipp, bruk om igjen eller forleng Strip slik at den passer et hvilket som helst rom. Bridge Pro, vår mest avanserte hjemmehub, tilbyr raskere ytelse, større kapasitet og KI-drevne funksjoner drevet av en ultrarask brikke. Administrer oppsettet ditt ved hjelp av den prisbelønte appen Hue eller talekommandoer gjennom smartassistenten din.