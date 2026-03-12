Runner med 4 spotter, svarte + 4 fargede GU10-pærer
Pakkeprisen er 3405,49 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 3783,88 kr
Pakkeprisen er 3405,49 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 3783,88 kr
Salg
På lager
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Om Runner med 4 spotter, svarte + 4 fargede GU10-pærer
Forbedre innredningen med Philips Runner med 4 spotter i svart, komplett med smarte Hue GU10-pærer med farge. Ideell for alle moderne omgivelser.
- Øyeblikkelig trådløs dimming
- Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
- Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874572
Produktinformasjon
- Spot til tak og vegger Runner-spotlys til tak/vegg, 4 stk.
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
- 2