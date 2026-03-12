Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge

Salg
Nærbilde av fronten på Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
På lager
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Om Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge

Lås opp en rekke smartbelysningsfunksjoner. Med en Hue Bridge og GU10-pærer, kan du få riktig nyanse av varmt til kjølig hvitt lys automatisk hele dagen.

  • Varmt til kjølig hvitt lys
  • Legg opptil 50 lys
  • Styre med app, stemme, eller tilbehør
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay