Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Pakkeprisen er 1669,60 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2087,00 kr
Pakkeprisen er 1669,60 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2087,00 kr
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På lager
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Om Pakke: 4 White ambiance GU10 + Hue Bridge
Lås opp en rekke smartbelysningsfunksjoner. Med en Hue Bridge og GU10-pærer, kan du få riktig nyanse av varmt til kjølig hvitt lys automatisk hele dagen.
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- Varmt til kjølig hvitt lys
- Legg opptil 50 lys
- Styre med app, stemme, eller tilbehør
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871182
Produktinformasjon
- Hue White ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
- 2
- Hue Bridge
- 1