Lys opp hjemmet ditt med Philips Pongee med 4 spotter i svart, med smarte Hue GU10-pærer med farge. Moderne og energieffektiv.

Øyeblikkelig trådløs dimming

Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge

Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe