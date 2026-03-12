Pongee med 3 spotter, hvite + 3 fargede GU10-pærer

Salg
Nærbilde av fronten på Pongee med 3 spotter, hvite + 3 fargede GU10-pærer
På lager
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Om Pongee med 3 spotter, hvite + 3 fargede GU10-pærer

Lys opp hjemmet ditt med Philips Pongee med 3 spotter i hvitt, utstyrt med smarte Hue GU10-pærer med farge. Elegant og effektiv.

  • Øyeblikkelig trådløs dimming
  • Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
  • Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
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