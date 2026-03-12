Lys opp hjemmet ditt med Philips Pongee med 3 spotter i hvitt, utstyrt med smarte Hue GU10-pærer med farge. Elegant og effektiv.

Øyeblikkelig trådløs dimming

Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge

Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe