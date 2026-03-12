Runner med 4 spotter, hvite + Dimmer Switch + 4 hvite GU10-pærer
Pakkeprisen er 2149,99 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2388,88 kr
Pakkeprisen er 2149,99 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 2388,88 kr
Salg
Varen er ikke lenger tilgjengelig
Om Runner med 4 spotter, hvite + Dimmer Switch + 4 hvite GU10-pærer
Få perfekt belysning med Philips Runner med 4 spotter i hvitt, inkludert en Hue Dimmer Switch og smarte Hue White GU10-pærer. Elegant og allsidig.
- Øyeblikkelig trådløs dimming
- Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
- Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
- Inkluderer Hue Dimmer Switch
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874589
Produktinformasjon
- Spot til tak og vegger Runner-spotlys til tak/vegg, 4 stk.
- 1
- Hue White GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
- 2
- Hue Dimmer switch
- 1