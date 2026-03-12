Runner med 4 spotter, hvite + Dimmer Switch + 4 hvite GU10-pærer

Salg
Nærbilde av fronten på Runner med 4 spotter, hvite + Dimmer Switch + 4 hvite GU10-pærer
Varen er ikke lenger tilgjengelig

Om Runner med 4 spotter, hvite + Dimmer Switch + 4 hvite GU10-pærer

Få perfekt belysning med Philips Runner med 4 spotter i hvitt, inkludert en Hue Dimmer Switch og smarte Hue White GU10-pærer. Elegant og allsidig.

  • Øyeblikkelig trådløs dimming
  • Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
  • Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
  • Inkluderer Hue Dimmer Switch
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