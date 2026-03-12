Pakke: 3 x Secure kontaktsensor + 1 x Motion sensor + Bridge

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På lager
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Om Pakke: 3 x Secure kontaktsensor + 1 x Motion sensor + Bridge

Få oversikt over hva som skjer hjemme med tre kontaktsensorer, en bevegelsessensor og en bridge. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

  • Inkludert Bridge
  • Tre Secure kontaktsensorer
  • En innendørssensor
  • Styring med Philips Hue-appen
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