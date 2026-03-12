Pakke: 3 x Secure kontaktsensor + 1 x Motion sensor + Bridge
Nåværende pris er 2666,00 kr
Nåværende pris er 2666,00 kr
På lager
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Om Pakke: 3 x Secure kontaktsensor + 1 x Motion sensor + Bridge
Få oversikt over hva som skjer hjemme med tre kontaktsensorer, en bevegelsessensor og en bridge. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.
- Inkludert Bridge
- Tre Secure kontaktsensorer
- En innendørssensor
- Styring med Philips Hue-appen
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871359
Produktinformasjon
- Hue Secure-kontaktsensor
- 1
- Hue Secure-kontaktsensor
- 1
- Hue Motion sensor
- 1
- Hue Bridge
- 1