Få oversikt over hva som skjer hjemme med tre kontaktsensorer, en bevegelsessensor og en bridge. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

Inkludert Bridge

Tre Secure kontaktsensorer

En innendørssensor

Styring med Philips Hue-appen