Få oversikt over hva som skjer hjemme med to kontaktsensorer, to bevegelsessensorer, tre hvite E27-pærer og en Bridge. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og utløs en lysalarm fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

Øyeblikkelig trådløs dimming

Bridge + hvitt lys

To Secure kontaktsensorer

Styr med Philips Hue-appen