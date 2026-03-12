Pakke: 2 x Secure kontaktsensor + Motion sensor + 3 x White E27 + Bridge

Nærbilde av fronten på Pakke: 2 x Secure kontaktsensor + Motion sensor + 3 x White E27 + Bridge
Varen er ikke lenger tilgjengelig

Om Pakke: 2 x Secure kontaktsensor + Motion sensor + 3 x White E27 + Bridge

Få oversikt over hva som skjer hjemme med to kontaktsensorer, to bevegelsessensorer, tre hvite E27-pærer og en Bridge. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og utløs en lysalarm fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

  • Øyeblikkelig trådløs dimming
  • Bridge + hvitt lys
  • To Secure kontaktsensorer
  • Styr med Philips Hue-appen
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