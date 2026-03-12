Pakke: 2 x Secure kontaktsensor + Motion sensor + 3 x White E27 + Bridge
Nåværende pris er 2686,00 kr
Nåværende pris er 2686,00 kr
Varen er ikke lenger tilgjengelig
Om Pakke: 2 x Secure kontaktsensor + Motion sensor + 3 x White E27 + Bridge
Få oversikt over hva som skjer hjemme med to kontaktsensorer, to bevegelsessensorer, tre hvite E27-pærer og en Bridge. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og utløs en lysalarm fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.
- Øyeblikkelig trådløs dimming
- Bridge + hvitt lys
- To Secure kontaktsensorer
- Styr med Philips Hue-appen
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870949
Produktinformasjon
- Hue Secure-kontaktsensor
- 1
- Hue Motion sensor
- 1
- Hue Bridge
- 1
- Hue White A60 - E27 lyspærer - 800 - 3-pakning
- 1