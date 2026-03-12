Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors + Bridge
Nåværende pris er 3505,00 kr
Nåværende pris er 3505,00 kr
På lager
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Om Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors + Bridge
Få oversikt over hva som skjer hjemme med fire kontaktsensorer, to bevegelsessensorer og en bro. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.
- Inkludert Bridge
- Fire Secure kontaktsensorer
- To innendørssensor
- Styring med Philips Hue-appen
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870932
Produktinformasjon
- Hue Secure-kontaktsensor
- 2
- Hue Motion sensor
- 2
- Hue Bridge
- 1