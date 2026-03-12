Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors + Bridge

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På lager
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Om Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors + Bridge

Få oversikt over hva som skjer hjemme med fire kontaktsensorer, to bevegelsessensorer og en bro. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

  • Inkludert Bridge
  • Fire Secure kontaktsensorer
  • To innendørssensor
  • Styring med Philips Hue-appen
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