Få oversikt over hva som skjer hjemme med fire kontaktsensorer, to bevegelsessensorer og en bro. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

Inkludert Bridge

Fire Secure kontaktsensorer

To innendørssensor

Styring med Philips Hue-appen