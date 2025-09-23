Denne kampanjen er gyldig til kl. 23:59 den 12. oktober 2025.

•Legg to (2) eller flere salgsvarer i handlekurven, og få 15 % rabatt på totalprisen for de kvalifiserte kampanjeproduktene. Hvis en Hue Bridge er en av disse, får du 25 % rabatt på totalprisen for de gjeldende kampanjeproduktene.

• Rabatten gjelder totalsummen for kvalifiserte kampanjeprodukter i handlekurven når du betaler.

• Denne kampanjen gjelder så langt lageret rekker, og ethvert kjøp er videre underlagt Philips Hues salgsvilkår.

• Ved retur av deler av en bestilling, der det er kvalifisert, vil den proporsjonale rabattverdien bli trukket fra refusjonsbeløpet. · Denne kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud på www.philips-hue.com.

• Signify Norge AS forbeholder seg retten til når som helst å kansellere en kampanje eller endre disse vilkårene ved å publisere dem på nytt.

