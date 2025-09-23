Kampanje – Opptil 25 % i rabatt på belysning og sikkerhet i hjemmet
- Gratis frakt over 500 kr
- Gratis retur i 30 dager
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
Opptil 25 % rabatt
Spar 15% hvis du kjøper to eller flere salgsprodukter. Hvis et av de er en Bridge, får du 25% i rabatt.
25 % rabatt med en Bridge
Legg til en Hue Bridge og få 25 % i rabatt på alle salgsvarer i handlekurven din.
I tillegg får du alle Hue-funksjonene!
Hue
Bridge
699,00 kr
Forvandle hvert rom med Hue!
Kjøp fra vårt salg av belysning og hjemmesikkerhet
Mer enn bare et rom
Gjør huset ditt om til et hjem og skap den koseligste stuen du kan tenke deg med et utvalg av stilige lamper og lys. Eller få filmkvelden til å føles magisk med altoppslukende lys som ser ut til å bryte ut fra skjermen.
Sov som aldri før
Dim lysene ned for å slappe av før du legger deg, og våkn deretter opp uthvilt med lys som slås på automatisk om morgenen. Bruk livlige farger og tilpassbare lysscener for å skape enhver stemning når som helst.
Ditt drømmekjøkken
Lys opp hvert hjørne på kjøkkenet med fleksible LED lysstriper som du kan styre ved å bruke talekommandoer – perfekt når du er opptatt med å skrelle, hakke eller ta noe velsmakende ut av ovnen.
Alt om salget på rombelysning
Når er salget av rombelysning?
Når er salget av rombelysning?
Hvilke produkter er inkludert i salget?
Hvilke produkter er inkludert i salget?
Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på Philips Hue-tilbud og kampanjer?
Hvordan kan jeg holde meg oppdatert på Philips Hue-tilbud og kampanjer?
Vilkår
Denne kampanjen er gyldig til kl. 23:59 den 12. oktober 2025.
•Legg to (2) eller flere salgsvarer i handlekurven, og få 15 % rabatt på totalprisen for de kvalifiserte kampanjeproduktene. Hvis en Hue Bridge er en av disse, får du 25 % rabatt på totalprisen for de gjeldende kampanjeproduktene.
• Rabatten gjelder totalsummen for kvalifiserte kampanjeprodukter i handlekurven når du betaler.
• Denne kampanjen gjelder så langt lageret rekker, og ethvert kjøp er videre underlagt Philips Hues salgsvilkår.
• Ved retur av deler av en bestilling, der det er kvalifisert, vil den proporsjonale rabattverdien bli trukket fra refusjonsbeløpet. · Denne kampanjen kan ikke kombineres med andre tilbud på www.philips-hue.com.
• Signify Norge AS forbeholder seg retten til når som helst å kansellere en kampanje eller endre disse vilkårene ved å publisere dem på nytt.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.