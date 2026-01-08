Support
En Signe-bordlampe lyser opp nattbordet med varme hvite toner.

New year, new Hue: Spar 30 %

Gjør nyttårsforsettene for 2026 til en strålende suksess med smartbelysning!

Januarsalg

Miks og match for å spare 30 %

Spar 30 % når du kjøper to eller flere Januarsalgsvarer.

Rabatten brukes ved kassen.

 

Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning

Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning

Multipack: GU10 - spotlight - 6-pakning

Varmt til kjølig hvitt lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Utendørspakning: 4 Resonate vegglampe

Utendørspakning: 4 Resonate vegglampe

LED integrert
230V
Hvitt og farget lys
Hue Bridge kreves
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Utendørspakning: 2 Amarant flomlys

Utendørspakning: 2 Amarant flomlys

LED integrert
Hvitt og farget lys
Lavvoltssystem – utvidelse
Hue Bridge kreves
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Varmt til kjølig hvitt lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Play HDMI sync box 8K

Hue

Play HDMI sync box 8K

Synkroniserer lysene med TV-innhold på 8K, 60 Hz og 4K, 120 Hz
HDMI 2.1-sertifisert
Skaper 1 : 1-fargesynkronisering med det som vises på skjermen
Koble sammen opptil 10 Philips Hue-lys
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Innfelt Centura spotlight (trepakning)

White and color ambiance

Innfelt Centura spotlight (trepakning)

Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​
Kjøp 2, spar 30 %
Nærbilde av fronten på Flux strip light 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux strip light 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1200 lumen
Helt nytt for 2026

Sjekk ut disse nyeste lanseringene som er inkludert i salget!

Perfekt for å lyse opp året som kommer...

Kjøp 2, spar 30 %
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Festavia Globe lyslenke, 7 m

Hue White and color ambiance

Festavia Globe lyslenke, 7 m

7 m lyslenke
10 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen

1849,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Flux strip light 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux strip light 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1200 lumen

819,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Neon utendørs strip light 3 m

LIGHTSTRIPS

Neon utendørs strip light 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen

1619,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Flux utendørs strip light 5 m

LIGHTSTRIPS

Flux utendørs strip light 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen

1729,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
A60 – E27 smartlyspære – 1100

Hue White and color ambiance

A60 – E27 smartlyspære – 1100

Opptil 1100 lumen
Dagslys i hele spekteret
Meget lav dimming 0,2 %
Chromasync™-presisjonsfarge

1269,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 3-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Essential GU10 – smartspott – 345 lm – 4,7 W – 2-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspott – 345 lm – 4,7 W – 2-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

469,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Flux strip light 6 m

LIGHTSTRIPS

Flux strip light 6 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
2000 lumen

1389,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Flux strip light 4 m

LIGHTSTRIPS

Flux strip light 4 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1600 lumen

979,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Flux utendørs strip light 33 fot

LIGHTSTRIPS

Flux utendørs strip light 33 fot

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen

2879,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Neon utendørs strip light 5 m

LIGHTSTRIPS

Neon utendørs strip light 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen

2319,00 kr

Kjøp 2, spar 30 %
Festavia Globe lyslenke, 14 m

Hue White and color ambiance

Festavia Globe lyslenke, 14 m

14 m lyslenke
20 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen

2539,00 kr

Midlertidig utsolgt

Lys opp nyttårsforsettene dine!

Philips Hue smartbelysning er ideell for å øke velværet hjemme,
gjøre tiden med familie og venner ekstra spesiell og hjelpe deg med å fokusere på hobbyene dine.

En mann i sengen våkner til det myke, varme, hvite lyset fra en Signe gulvlampe.

Gi velværet ditt et løft

Trenger du å fokusere, få ny energi eller bare slappe av? Philips Hue har det du trenger! Still inn lysscenene Lad batteriene, Konsentrer deg eller Slapp av i Hue-appen for lys som passer til humøret ditt. Eller sett opp en myk oppvåkningsrutine som etterligner en naturlig soloppgang.

Utforsk velværebelysning
Tre venner nyter et måltid hjemme, opplyst av toner av smart belysning.

Få flere spesielle øyeblikk til å skinne

Ser du frem til å tilbringe mer kvalitetstid med familie og venner i år? Gjør hvert øyeblikk ekstra spesielt med smart belysning! Skap den perfekte rammen for familietid, romantiske middager og minneverdige fester. På tide å planlegge!

Utforsk stemningsbelysning
Et par blir fordypet i et videospill med blå toner av smart belysning.

Gjenoppdag favoritthobbyene dine

Enten du er gamer eller filmfan, har Philips Hue det du trenger. Få den rette stemningen med lysscener – velg fra det skreddersydde galleriet eller lag dine egne. Synkroniser lysene med innholdet på skjermen for en helt oppslukende opplevelse.»

Utforsk underholdningsbelysning

Alt om Januarsalget på smart belysning

Når begynner og slutter Januarsalget i 2026?

Hvordan kan smart belysning bidra til et godt nytt år?

Hvordan kan LED-lys forbedre søvnkvaliteten i det nye året?

Vilkår

Januarsalg: 30 % rabatt

  • Denne kampanjen er gyldig fra 8. januar til 21. januar 2026.
  • Velg to eller flere produkter fra Januarsalget, og spar 30 % på det totale salgsbeløpet. Kun varer som er på salg får rabatt. Alle andre produkter i handlekurven vil være til ordinær pris.
  • Rabatten legges automatisk på Januarsalgsvarene i kassen.
  • Rabatten gjelder kun produkter som er inkludert i Januarsalget 2026.
  • Ved retur av en del av en bestilling trekkes den rabatten som gjelder for de returnerte produktene fra refusjonsbeløpet. 
  • Denne kampanjen er avhengig av lagerbeholdning.
  • Denne kampanjen kan ikke brukes sammen med andre tilbud i Hue Shop.
  • Denne kampanjen er underlagt pris- og/eller produktendringer, samt skrivefeil, trykkfeil og feil i oppsett.
  • Ansvarlig for denne kampanjen er Signify Norge AS. Signify forbeholder seg retten til å kansellere en kampanje når som helst eller til å endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt.
