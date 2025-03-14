Signify, Hues mormerke, er stolt over å samarbeide med Mercedes-AMG Petronas F1-team. Våre innovasjoner innen belysning er avgjørende for å oppnå visjonen om å bli en av verdens mest bærekraftige sportslag.

Disse fremskrittene forbedrer førerens og lagmedlemmenes velvære og prestasjoner, samtidig som fansen får enestående opplevelser, uansett om de er til stede på arrangementet eller følger med hjemmefra. Vi er forenet av en felles lidenskap for teknologi og innovasjon, noe som ikke bare er tydelig i belysningsproduktene våre, men også i hvordan de forbedrer den generelle opplevelsen.