Et spennende samarbeid med
Et partnerskap som samler det beste av smart belysning med det beste F1-teamet.
Formet av lys – drevet av ytelse.
Signify, Hues mormerke, er stolt over å samarbeide med Mercedes-AMG Petronas F1-team. Våre innovasjoner innen belysning er avgjørende for å oppnå visjonen om å bli en av verdens mest bærekraftige sportslag.
Disse fremskrittene forbedrer førerens og lagmedlemmenes velvære og prestasjoner, samtidig som fansen får enestående opplevelser, uansett om de er til stede på arrangementet eller følger med hjemmefra. Vi er forenet av en felles lidenskap for teknologi og innovasjon, noe som ikke bare er tydelig i belysningsproduktene våre, men også i hvordan de forbedrer den generelle opplevelsen.
Få hvert sekund til å skinne
I hver kurve, i hvert øyeblikk. Dette er vår forpliktelse. Uansett Philips Hue-produkt, vil alle yte med høyeste kvalitet, tilpasset dine behov.
Vi hjelper deg med å bygge det smarte hjemmet du ønsker deg, og bidrar med alt fra stemning til sikkerhet, inkludert underholdning. Ikke bare for nå, men også for framtida.
Et lag synkronisert
Teamene våre samarbeider om hver minste detalj for å gi deg best mulig ytelse hjemme hos deg takket være et av flaggskipproduktene våre: HDMI sync box 8K. Denne enheten forvandler et enkelt løp til en opplevelse som gjør at du føler deg som om du var på banen selv.
Når du opplever F1 synkronisert med hjemmet ditt, vil måten å nyte underholdning på endre seg for alltid.
Føl kraften av å ha full kontroll
Spørsmål og svar
