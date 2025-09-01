Hue Bridge og Hue Bridge Pro er smartlyshuber som styrer Philips Hue smartlyssystem. Sammenlign funksjonene deres for å velge den rette for dine behov, enten du starter fra bunnen av eller utvider oppsettet ditt.
Hue Bridge og Hue Bridge Pro: hva er forskjellen?
Tenk på den som hjertet i hjemmets smartlyssystem. En Hue Bridge er en smartlyshub som kobles til hjemmenettverket ditt med smartlys og tilbehør ved hjelp av et Zigbee mesh-nettverk. Dette gjør at du kan styre Hue smartlysene dine med Hue appen hjemme eller fra hvor som helst i verden der du har en internettforbindelse.
Det finnes to generasjoner av Hue Bridge: en Hue Bridge og en Hue Bridge Pro. Både Hue Bridge og Hue Bridge Pro gir tilgang til en omfattende pakke med avanserte smartlysfunksjoner som gjør smartlyssystemet nyttig, morsomt og spennende å bruke. Disse inkluderer kule lyseffekter, surroundbelysning som synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure-integrasjon av hjemmesikkerhet med lys, kameraer, sensorer, stemmestyring ved hjelp av smarte assistenter og mange smarte automatiseringer.
Hue Bridge Pro, med sin lynraske Hue Chip Pro og forbedrede kapasitet, er vår mest avanserte smartlyshub som gir tilgang til enda flere funksjoner og er designet for større smartlysoppsett.
Les videre for å finne ut mer om forskjellen mellom Hue Bridge og Hue Bridge Pro.
Hue Bridge og størrelsen på smartlysoppsettet ditt
En av de viktigste forskjellene mellom en Hue Bridge og en Hue Bridge Pro smartlyshub er antallet smartlys og tilbehør hver av dem kan støtte. Hvis du akkurat har begynt med Hue smartbelysning og planlegger et mellomstort oppsett, kan en Hue Bridge være det riktige alternativet.
En Hue Bridge kan støtte opptil 50 smartlys og 12 tilbehør rundt om i hjemmet, både inne og ute. Tenk over hvor mange rom og områder du har i hjemmet, og hvor mange lys som trengs i hvert rom. Ikke glem å tenke langsiktig når du setter opp smartbelysning, for du vil sannsynligvis legge til flere lys og mer tilbehør etter hvert (og vi lanserer stadig nye spennende produkter!).
Hue Bridge Pro støtter over 150 lys og over 50 tilbehør og er perfekt for større hjem, spesielt de med uteområder som bakgård, terrasse, veranda og innkjørsel.
Hue Bridge og bevegelsessensor
Både Hue Bridge og Hue Bridge Pro støtter en rekke bevegelsessensorer og kontaktsensorer som kan utløse lys rundt i hjemmet ditt når de registrerer bevegelse.
Hue Bridge Pro bruker imidlertid den unike MotionAware™-teknologien som gjør smartlysene dine om til bevegelsessensorer for innendørs bruk takket være den superdrevne Hue brikken som muliggjør komplekse algoritmer og avanserte AI-funksjoner.
Med Hue Bridge Pro kan du opprette et bevegelsesområde mellom 3 eller 4 Hue lys og effektivt gjøre om dette området til en sensor. Når området registrerer tilstedeværelse, utløses alle lysene i hjemmet som du tilordner til bevegelsesområdet. Du kan definere og kalibrere følsomheten til området som registrerer bevegelse og lysene som utløses. Med MotionAware™ er det ikke nødvendig med ekstra bevegelsessensorer hvis du bruker en Hue Bridge Pro til ditt smarte lysoppsett innendørs.
Med MotionAware™ vil lysene dine intuitivt reagere på bevegelsene dine når du beveger deg rundt i hjemmet. Enten du går inn i et rom eller nedover en gang, reagerer lysene dynamisk, noe som forbedrer komforten din og gjør det smarte belysningsoppsettet ditt enda mer intuitivt og praktisk.
Hue Bridge og Hue Sync
Forbedre underholdningsopplevelsen din med Hue Bridge og Hue Bridge Pro. Begge typene Hue Bridge lar deg synkronisere smartlysene dine med filmer, spill og musikk, og skaper dermed en altoppslukende atmosfære i hjemmet ditt. Se hvordan lysene blinker, danser, dimmes, lysner og endrer farger i perfekt synkronisering med all handlingen på TV-skjermen. Enten du koser deg med favoritt-TV-programmet ditt, ser på film eller spiller videospill, gir Hue Bridge et nytt nivå av spenning til seer- og spillopplevelsen din.
I tillegg lar begge typene Hue Bridge deg synkronisere musikken din med smartlysene dine, noe som gir et dynamisk element til alle sangene dine. Forvandle stuen din til et fredelig lysshow mens du lytter til klassisk musikk, eller sett stemningen for en fest med en pulserende dansegulvsstemning. Med Hue Bridge og Hue Bridge Pro kan du enkelt tilpasse belysningen slik at den matcher dine underholdningspreferanser og skape et virkelig fengslende miljø hjemme.
Hue Bridge og stemmestyring/borte-fra-hjemmet-kontroll
Hue Bridge og Hue Bridge Pro gir deg tilgang til smarthjemsystemet fra hvor som helst via Hue appen. Styr lysene, motta sikkerhetsvarsler – eller bare konfigurer systemet til å kjøres etter en tidsplan med automatiseringer. Styr smartlys med stemmen din ved hjelp av en rekke smartassistenter. Gi enkle kommandoer for å slå lyset på eller av, dempe eller øke lysstyrken og endre farge.
