En av de viktigste forskjellene mellom en Hue Bridge og en Hue Bridge Pro smartlyshub er antallet smartlys og tilbehør hver av dem kan støtte. Hvis du akkurat har begynt med Hue smartbelysning og planlegger et mellomstort oppsett, kan en Hue Bridge være det riktige alternativet.

En Hue Bridge kan støtte opptil 50 smartlys og 12 tilbehør rundt om i hjemmet, både inne og ute. Tenk over hvor mange rom og områder du har i hjemmet, og hvor mange lys som trengs i hvert rom. Ikke glem å tenke langsiktig når du setter opp smartbelysning, for du vil sannsynligvis legge til flere lys og mer tilbehør etter hvert (og vi lanserer stadig nye spennende produkter!).

Hue Bridge Pro støtter over 150 lys og over 50 tilbehør og er perfekt for større hjem, spesielt de med uteområder som bakgård, terrasse, veranda og innkjørsel.