Kan du klippe LED lightstrips?

1. Bøye en LED-strip direkte

Den enkleste teknikken er å bøye LED lightstrip direkte, men det er viktig at du bare bøyer ved de angitte klippelinjene for å unngå å skade din lightstrip. Philips Hue lightstrips gir klare linjer for å hjelpe deg med dette.

2. Bruk en kobling for å bøye din LED lightstrip 90 grader

Hvis du vil at LED lightstrip skal gå rundt et rettvinklet hjørne, for eksempel langs hjørnet på en arbeidsflate eller oppover trappen, fungerer det best å bruke en hjørnekobling. Hjørnekoblinger er L-formede og lar deg enkelt koble sammen to stykker LED-strips. De gir et bedre utseende enn om du prøver å bøye LED lightstrips direkte rundt de rettvinklede hjørnene.