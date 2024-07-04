En av de største fordelene med LED lightstrips er at de kan tilpasses. Ved å klippe til LED lightstrips kan du få lyset til å strekke seg problemfritt rundt hjørner. Enten du ønsker å legge til ekstra belysning på kjøkkenbenkene eller gi TV-en din bakgrunnsbelysning, kan LED lightstrips klippes til riktig størrelse i tråd med behovene dine og rommet ditt.
Kan du klippe LED lightstrips?
Slik klipper du LED lightstrips
Selv om LED lightstrips kan tilpasses, er det viktig at du klipper på riktig sted, slik at du sikrer at de fortsatt fungerer. LED-strips består av flere individuelle kretser. De angitte kuttlinjene markerer slutten på en krets og begynnelsen på en annen. Derfor bør du kun kutte langs disse linjene, som vanligvis er plassert mellom kobberprikker.
Her skal du klippe LED lightstrips
Så lenge du bare klipper langs de markerte linjene, kommer LED lightstrips – inkludert enkelte Philips Hue Lightstrips – til å fungere etter at du har klippet dem. Mange opplever problemer med LED lightstrips hvis de klipper utenfor disse linjene. Klippelinjene er også det sikreste stedet å klippe LED lightstrips på, fordi kretsene er lukket her.
Kan du klippe over en Philips Hue lighstrip?
Ønsker du å gjenbruke den avklippede delen av en Philips Hue Lightstrip? Ikke noe problem – spesielt med Philips Hue Lightstrip V4, som leveres med en kontakt for gjenbruk av avklippede deler med andre Philips Hue Lightstrips. Dette betyr at rester ikke går til spille, og du kan tilpasse plasseringen av LED lightstrips ytterligere.
Slik bøyer du en LED lightstrip
LED lightstrip er laget for å kunne bøyes enkelt. Hvis du vil forme en lightstrip langs overflater eller bak TV-en eller dataskjermen, har du to effektive alternativer.
1. Bøye en LED-strip direkte
Den enkleste teknikken er å bøye LED lightstrip direkte, men det er viktig at du bare bøyer ved de angitte klippelinjene for å unngå å skade din lightstrip. Philips Hue lightstrips gir klare linjer for å hjelpe deg med dette.
2. Bruk en kobling for å bøye din LED lightstrip 90 grader
Hvis du vil at LED lightstrip skal gå rundt et rettvinklet hjørne, for eksempel langs hjørnet på en arbeidsflate eller oppover trappen, fungerer det best å bruke en hjørnekobling. Hjørnekoblinger er L-formede og lar deg enkelt koble sammen to stykker LED-strips. De gir et bedre utseende enn om du prøver å bøye LED lightstrips direkte rundt de rettvinklede hjørnene.
