Informasjon om Hue Labs

Etter 7 år med testing av nye funksjoner, har Hue Labs-eksperimentet kommet til en slutt! Mange formler har blitt forfremmet til innebygde appfunksjoner (med enda mer funksjonalitet!), så begynn å bruke dem i stedet.

Hva skjer med Hue Labs?



Hue Labs var en testplattform vi brukte til å utvikle de beste ideene våre til kreative ideer. Mange av disse ideene ble formler, som deretter ble noen av våre mest elskede funksjoner.



På grunn av suksessen har vi flyttet mye av beta-testingen vår til appen – så det er ikke behov for en egen Hue Labs-plattform lenger. Du vil se "Beta" på funksjoner du kan prøve ut!



Hva burde jeg gjøre?



Du vil kunne få tilgang til Hue Labs frem til juni 2024. Etter det vil automatiserte formler fortsette å kjøre som de er, men du vil ikke kunne redigere dem. Manuelt aktiverte formler kan erstattes av tilsvarende scener i scenegalleriet. Finn alle formlene og deres tilhørende funksjoner i tabellen nedenfor.

Spørsmål og svar

Hva er Hue Labs?

Hue Labs var en testplattform der alle med et Philips Hue-system kunne prøve prototyper av nye funksjoner kalt formler. Vi har samlet inn så mange tilbakemeldinger fra Hue Labs-brukere at de fleste formler nå er tilgjengelige i Philips Hue-appen – noen med enda rikere funksjonalitet enn før!

Hva skjer med Hue Labs?

Hue Labs var alltid ment som et eksperiment. Her kunne vi utvikle nye funksjoner og få brukerne til å gi oss tilbakemelding på de beste ideene våre til kreative ideer. Mange av disse ideene var så populære at vi nå har bygget dem rett inn i appen.

Vi har flyttet mye av beta-testingen vår til selve appen, takket være suksessen til Hue Labs. Du kan nå teste funksjoner direkte i appen, så det er ikke behov for et eget Hue Labs-fellesskap lenger!

Er Hue Labs fortsatt tilgjengelig?

Hue Labs stenger juni 2024. Inntil da vil du kunne redigere alle installerte formler. Etter juni 2024 vil automatiserte formler fortsette å kjøre som de er, men du vil ikke kunne redigere dem. Manuelt aktiverte formler vil ikke være tilgjengelige, men du kan finne de tilhørende scenene i scenegalleriet.

Hvordan sletter jeg mine eksisterende Hue Labs-formler?

Gå til Automations-fanen og trykk på Hue Labs. Når du er inne på Hue Labs-plattformen, trykker du på Mine formler for å se og slette dine installerte formler.

Hvor kan jeg se hvilke Hue Labs-formler som er en del av Philips Hue-appen?

Sjekk tabellen nedenfor for å se hvilke Hue Labs-formler som har tilsvarende funksjoner i Philips Hue-appen. Noen formler vil ikke fungere nøyaktig det samme som de gjorde i Hue Labs - de kan til og med ha mer funksjonalitet.

Vil mine eksisterende Hue Labs-formler fortsette å fungere etter at Hue Labs stenger?

Vi anbefaler å gå over til disse innebygde funksjonene, siden de ofte har mer funksjonalitet enn formlene. Vi legger til noen flere, skissert i tabellen nedenfor. Hvis du ikke ser en formel oppført, kan det hende at den ikke har en tilsvarende funksjon.

Hvorfor er noen Hue Labs-formler ikke en del av Philips Hue-appen?

Hue Labs var en testplattform for brukere for å prøve ut prototyper av nye funksjoner. Noen formler passet ikke godt for appen. Du kan kanskje finne lignende funksjoner i tredjepartsapper som fungerer med Philips Hue.

Vil flere Hue Labs-formler bli en del av Philips Hue-appen?

Det er planen! Mange Hue Labs-formler har allerede tilsvarende funksjoner i appen. Vi legger til noen flere, skissert i tabellen nedenfor. Hvis du ikke ser en formel oppført, kan det hende at den ikke har en tilsvarende funksjon.

Vil stengingen av Hue Labs påvirke resten av Philips Hue-systemet mitt?

Systemet ditt vil fortsette å fungere normalt! Selv om du hadde installert formler, vil lysene, bryterne, sensorene, automasjonene, underholdningsområdene, tredjepartsintegrasjonene og andre deler av systemet forbli de samme.

Kan jeg fortsatt teste ut funksjoner?

Ja – rett i Philips Hue-appen! Du vil se «Beta» ved siden av funksjonene vi tester ut.

Hvorfor ser jeg ikke en tilsvarende funksjon for temperaturdashbordet?

Vi forstår frustrasjonen, og vi prøvde vårt beste for å sikre at alle de mest populære funksjonene var innebygd i appen. Noen funksjoner, som temperatursensor-dashbordet, passet ikke for appen. Du kan fortsatt se temperaturen i tredjepartsapper som Apple Home og Google Home.

Hue Labs formelreferanseveiledning