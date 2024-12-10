Hue SpatialAware: en ny funksjon som bringer lysdesign til live

Philips Hue er kjent for belysning som tilpasser seg livsstilen din. Med Hue SpatialAware, en ny banebrytende funksjon som er eksklusivt tilgjengelig med Hue Bridge Pro, introduserer vi et helt nytt nivå av intelligent og adaptiv belysning. Denne funksjonen gir Hue-systemet ditt noe det aldri har hatt før: en ekte forståelse av rommet ditt.

SpatialAware bruker automatiske lysdesignkonsepter i hjemmet ditt og eliminerer behovet for ekspertise, gjetting eller manuelle justeringer. SpatialAware fordeler Hue-fargene fra de forbedrede Hue‑scenene etter rommets layout og lysenes plassering. Det endrer hele lysopplevelsen din.

Belysning som forstår rommet ditt

I motsetning til tradisjonelle oppsett, der hver lampe behandles som en separat enhet, gjør SpatialAware at Hue forstår hvor hver lampe er plassert i rommet ditt. Med den nyeste teknologien for utvidet virkelighet skanner kameraet på telefonen eller nettbrettet rommet og kartlegger plasseringen av hvert lys. Denne modellen gjør at systemets algoritme kan bringe belysningen din til live på en mest mulig naturlig og oppslukende måte.

Ved å basere seg på våre profesjonelle prinsipper for lysdesign – som hvordan farger beveger seg gjennom et rom, hvordan gradienter oppfører seg, og hvordan ulike typer lys utfyller hverandre – orkestrerer SpatialAware Hue-galleriscener på tvers av alle lysene dine med presisjon, inspirert av naturen.

Lysinnstillinger som solnedganger, fargeeffekter som lyser opp veggene, og stemningsoverganger fremstår som om de er skreddersydd for rommet ditt.

Hvis du flytter eller legger til en lampe, veileder appen deg gjennom en rask ny skanning av noen lamper og oppdaterer umiddelbart layouten og kalibrerer scenene dine på nytt.

Hva gjør SpatialAware annerledes?

Før SpatialAware ble Hue-scener intelligent brukt basert på formen, funksjonen, egenskapene og konfigurasjonen til lysene dine. Men uten å vite den nøyaktige plasseringen av hver lampe i rommet, kan lysfordelingen føles noe tilfeldig.

Med Hue‑scener som er redigert med SpatialAware, er de nå:

· Skreddersydd til romoppsettet ditt, i stedet for å brukes generelt

· Jevnere og mer sammenhengende, spesielt for naturinspirerte scener

· Mer naturlig, med lysinnstillinger som fordeles presist over hele rommet

SpatialAware fungerer utmerket for rom med mange Hue-lys, men fungerer også godt for mindre oppsett. Spesielt i rom som kombinerer produkter med gradientprodukter, som Play wall washer eller Twilight-lampen, med en taklampe eller pendellampe.

Algoritmen tilpasser og fordeler fargene til hver Hue-scene på en intelligent måte mellom lysene, akkurat som en profesjonell lysdesigner ville gjort, noe som skaper en mer naturlig, balansert og oppslukende atmosfære.

Full kontroll, på din måte

Du velger selv om du vil bruke SpatialAware.:

Nyt de oppgraderte scenene i scenegalleriet ditt.

Velg å bytte til den ikke-romlige versjonen av en scene fra scenegalleriet.

Fortsett å bruke de originale ikke-romlige scenene dine.

Oppgrader dine eksisterende scener (fra scenegalleriet) på broen din til romlig optimaliserte versjoner når som helst.

Bytt tilbake fra Spatial‑visning til standardvisning når du redigerer en scene.

Hvis du lar et rom stå uten skanning, vil systemet bruke den klassiske fordelingen av scener. Du velger den opplevelsen som passer best til hjemmet ditt.

Oppgraderte galleriscener optimalisert for SpatialAware

Rundt halvparten av de oppgradertescenene i Hue Scene Gallery er allerede optimalisert for SpatialAware, inkludert populære naturinspirerte scener som Savanna Sunset, Mountain Breeze og Lake Mist. Flere SpatialAware-klare scener vil bli lagt til over tid etter hvert som vi fortsetter å utvikle opplevelsen.

Eksklusivt for Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware er en ny funksjon eksklusiv til Hue Bridge Pro, som gir tilgang til mer avansert prosessering og sceneintelligens.

Det er ikke behov for nye lys, ekstra maskinvare eller abonnementer. Bare oppdater Hue-appen og Bridge Pro til de nyeste versjonene, og følg instruksjonene i appen for å skanne rommet ditt og begynne å nyte SpatialAware-scener.

Raskt og enkelt oppsett

Det er raskt og intuitivt å sette opp SpatialAware. Det tar vanligvis mindre enn ett minutt å skanne et rom med rundt 10 lys, og når skanningen er fullført, tilpasses de oppgraderte scenene fra galleriet automatisk til rommet ditt. Det er ikke behov for manuell sceneredigering eller justering av individuelle lys.

Du kan velge å enten skanne det fysiske lyset (f.eks. en pendel- eller bordlampe), eller lyseffekten det skaper på en overflate (f.eks. veggen din for spotlights). Vi anbefaler det andre alternativet for lamper som skaper en stor, vidspredt lyseffekt på en vegg lenger unna spotten.

Telefoner med LiDAR:

Sikt mot det blinkende lyset --> Trykk "+" --> Bekreft at prikkens plassering er på linje med lyset eller lyseffekten --> Trykk Neste for å skanne det neste lyset.

Telefoner uten LiDAR:

Sikt mot det blinkende lyset --> Trykk "+" --> Gå sidelengs og sikt igjen --> Trykk "+" --> Bekreft at prikkens plassering er på linje med lyset eller lyseffekten --> Trykk Neste for å skanne det neste lyset.

For å bruke SpatialAware på tvers av flere rom, sørg for at hvert rom i sonen skannes.

Skanner på nytt

Du må skanne en lampe og opptil tre andre lamper i et rom på nytt når:

Du har lagt til et nytt lys

Du flyttet et lys

Prøv å skanne det samme punktet du skannet opprinnelig (lys eller lyseffekt).

Kvaliteten på ditt romlige kart

For å få best mulig opplevelse med romlig kartlegging, husk følgende:

Alle lysene i rommet må være slått på (tilgjengelige) og skannet. Hvis du legger til et lys i rommet, må du sørge for å oppdatere det romlige kartet og skanne på nytt. Hvis du fysisk flytter en lampe til et nytt sted i rommet, bør du skanne den på nytt. Fargekompatible lys og tak- eller pendellamper vil forbedre lysopplevelsen betraktelig. Lys plassert i forskjellige høyder over hele rommet vil forbedre funksjonaliteten til det romlige kartet.

Designet av mennesker, ikke kunstig intelligens.

SpatialAware bruker ikke kunstig intelligens til å generere lyseffekter. Den bruker romlig oppgraderte scener laget av Hue-design- og forskningsteamene, og bruker algoritmer for å skreddersy lysscener til den spesifikke utformingen og lysposisjonene i rommet ditt.

Den samme ekspertisen mates inn i Hue AI-assistenten, slik at de oppgradertenaturinspirerte scenene også kan optimaliseres med SpatialAware.

Stemmekontroll og automatisering

Fordi scener er lagret på Hue Bridge Pro, kan SpatialAware-scener aktiveres ved hjelp av:

Hue-appen

Tilbehør

Automatiseringer

Stemmeassistenter

Moduler

Tredjepartsapper

Romlig optimaliserte scener integreres sømløst med alle dine eksisterende kontroller.

Bygd for å ivareta personvern

Ditt personvern er sentralt for hvordan SpatialAware fungerer:

Ingen bilder eller skannedata lagres. Prosessen lagrer verken bilder, videoer eller romkart.

All behandling gjøres lokalt på enheten din.

Ingen informasjon lastes opp eller deles på noe tidspunkt.

Rommet ditt forblir ditt eget, alltid.